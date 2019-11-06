В Мурманской области ищут дом для двух парчовых сомов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-06T13:27:44+03:00

Правда, чтобы приютить рыбок, нужен аквариум не меньше чем на 350 литров

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Кажется, в Заполярье впору создавать рейтинг необычных животных, которым северяне ищут новый дом. Но ни кролик, которого «добрые» хозяева хотели отдать на съедение змее, ни белые мышки, выставленные в подъезд, не идут ни в какое сравнение с двумя птеригоплихтами.

- Птеригоплихт – популярный представитель кольчужных сомов. Условия его содержания простые и фактически идентичны с содержанием всех рыб данного семейства. Существует лишь одно предостережение: птеригоплихт – крупная рыба! Часто начинающие аквариумисты берут их в свои небольшие аквариумы, а потом спустя два года не знают, куда деть это «полено». И это не пустые слова! – сообщает сайт fanfishka.ru.

Видимо на эти грабли и наступили хозяева двух порчовых сомов в Мурманской области, а осознав масштаб бедствия, решили найти им новый более просторный дом.

- Пристраиваются два взрослых птеригоплихта. Хозяева словили горячку и пристраивают именно парой, а не по раздельности. Кому нужны эти красавцы, пишите в личные сообщения группы. Важно: у вас должен иметься аквариум не менее 350 литров и не перенаселенный. Желательно с растениями и обязательно с натуральной корягой, - такой пост появился в группе «СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК ХИБИНЫ».

Правда, пока не нашлось желающих приютить пару парчовых сомов. Точнее один отклик был, но у северянки уже есть один такой же птеригоплихт. Про наличие аквариума литров на 450-600 с учетом уже имеющегося крупного питомца женщина не уточнила.

ИСТОЧНИК KP.RU