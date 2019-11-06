Мурманчанина, сломавшего позвоночник полицейскому, оштрафовали на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-06T12:51:53+03:00

Суд учел все, что сделал обвиняемый для искупления своей вины, и решил ограничиться штрафом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В резонансной истории, которая произошла в летом прошлого года, можно поставить точку.

21 июня 2018 года 35-летний мурманчанин, будучи под психотропными веществами, сел за руль внедорожника. Его неадекватное вождение заметил сотрудник полиции в штатском и попытался пресечь столь опасное для окружающих поведение. Нарушителю это не понравилось, он стал сдавать назад и дверью машины сбил своего оппонента с ног, а потом и вовсе переехал его автомобилем. Врачи диагностировали у полицейского помимо множественных ушибов компрессионно-оскольчатый перелом поясничного позвонка со смещением отломка.

- В сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело. После проведения судебно-медицинской экспертизы специалисты Мурманского областного бюро СМЭ оценили полученные потерпевшим повреждения как вред здоровью средней тяжести, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева. – Мужчина хоть и действовал умышленно, но не понимал, что перед ним находится сотрудник правоохранительных органов. Его действия были квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленные причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Еще до суда обвиняемый сделал все, чтобы уладить конфликт: он принес извинения полицейскому и возместил моральный ущерб, а также затраты на лечение и реабилитацию. Служители Фемиды учли все эти моменты и решили ограничиться штрафом в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU