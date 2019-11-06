В Мурманске мать-одиночка четырех детей попыталась украсть 16 килограммов сыра

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-06T12:32:24+03:00

Головка сыра может вполне потянуть на два года лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Как гласит народная поговорка, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Видимо, про нее забыла мурманчанка. Охрана одного из гипермаркетов Первомайского района заподозрила покупательницу в воровстве - она попыталась пройти мимо кассы с большим и тяжелым рюкзаком на спине.

- Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обнаружили, в рюкзаке более 16 килограммов сыра «Ламбер» на общую сумму сыра 10 тысяч рублей, – рассказал начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, попавшаяся на краже сыра мурманчанка - мать-одиночка, воспитывающая четырех детей, младшему из которых всего один год и восемь месяцев. Женщина нигде не работает. По ее словам, головку дорогого продукта она решила украсть, чтобы накормить своих крошек. К слову, это уже ее не первая подобная попытка - ранее мурманчанка уже была судима за кражу.

Росгвардейцы задержали нарушительницу и доставили полицию, где в отношении многодетной матери возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU