2019-11-06T11:02:05+03:00
Общество

В Мурманской области заработают сервисы "Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Учебник"

Глава региона Андрей Чибис встретился в Москве с директором компании Еленой Буниной
Ника СВЕТЛОВА
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Андрей Чибис и Елена Бунина обсудили развитие сервисов "Яндекс" в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис и Елена Бунина обсудили развитие сервисов "Яндекс" в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области
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В эти дни губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Москве. Из столицы глава региона даже провел оперативное совещание с подчиненными.

В златоглавой у Андрея Владимировича запланировано много встреч. Так, он пообщался с другими губернаторами по вопросам развития малого и среднего бизнеса в Арктической зоне.

Еще один разговор состоялся с директором "Яндекса" Еленой Буниной. С ней обсуждали развитие в Мурманской области разных сервисов компании.

- "Яндекс.Учебник" — сервис для учителей и школьников. Уже используется в регионе, но задача сделать его еще более популярным. "Яндекс.Лицей" — двухлетние курсы для старших школьников по программированию. Первый набор планируем в следующем году. "Яндекс.Практикум" — онлайн переобучение с наставником для взрослых. Программа платная, будем думать о системном софинансировании, - уточнили Андрей Чибис.

Помимо этого в Заполярье могут появиться "Яндекс.Транспорт", благодаря которому можно будет онлайн следить за движением общественного транспорта. В ближайшее время в регион должны приехать представители компании, которые на месте определят масштаб работ, в какие сроки можно их выполнить и при каких условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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