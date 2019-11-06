Предложения Андрея Чибиса снизить нагрузку на малый и средний бизнес в Арктической зоне поддержали восемь глав северных регионов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-06T10:30:12+03:00

Губернатор Мурманской области отстаивает интересы северян на проектном комитете по нацпроекту о предпринимательстве

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В правительстве России разрабатывают новый национальный проект. На этот раз речь в нем идет о поддержке малого и среднего бизнеса. В проектном комитете по будущей программе принимает участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Отстаиваем интересы наших северных предпринимателей. Спасибо коллегам за поддержку! 8 северных губернаторов подписали письмо, поддержав инициативу Мурманской области снизить нагрузку на малый и средний бизнес в Арктической зоне, - сообщил в социальных сетях Андрей Владимирович.

Среди тех, кто согласился с доводами Чибиса, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Чукотка, Карелия, Коми, Якутия и Магаданская область. Также глава Заполярья поблагодарил коллег из Минэкономразвития и Минвостокразвития и отдельно первого зампреда правительства Антона Силуанова за то, что слышит регионы.

- Еще предстоят непростые обсуждения, но дорогу осилит идущий, - оптимистично смотрит в будущее Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU