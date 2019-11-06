2019-11-06T09:48:57+03:00
Происшествия

В Мурманске грузовик оставил без отопления строительную компанию

Пустой кузов фуры повредил воздушную теплосеть
Елена МОЛОДЦОВА
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Теплосеть не выдержала встречи с фурой.Теплосеть не выдержала встречи с фурой.
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Незначительное на первый взгляд дорожно-транспортное происшествие обернулась настоящей коммунальной аварией в столице Заполярья.

- В 7:53 6 ноября у дома №15 по улице Промышленной произошло ДТП. Открытый кузов грузового автомобиля Scania задел воздушную теплосеть. Повреждение оказалось настолько сильным, что без отопления осталась строительная компания ООО «Ривьера», что на Промышленной, 16. Здание переключили на электрообогрев, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска.

К ликвидации последствий аварии уже приступили, но когда ее удастся устранить и вернуть в дом №16 по улице Промышленной централизованное отопление, пока не известно. Собственно говоря, о том, что послужило причиной ДТП, пока тоже остается только догадываться. Это может и невнимательность водителя большегруза, и скользкая дорога, по которой фуру просто стащило на теплосеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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