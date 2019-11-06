Мурманские поезда застряли на Октябрьской железной дороге из-за снегопада с дождем

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-06T10:48:43+03:00

Состав до Москвы задержался на три часа, до Минска - на четыре

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Около десятка поездов дальнего следования встали вечером 5 ноября на Октябрьской железной дороге из-за капризов зимы. Снегопады с дождем нарушили сообщение. В районе станций Павлово-на-Неве, Гатчина и перегоне Колпино – Тосно произошло обледенение контактного провода и токоприемников подвижного состава. И пока вибропантографы чистили пути, состав стояли в ожидании зеленого света.

Также на дорогу стянули дополнительных сотрудников и привезли гололедоочистительные устройства.

Среди задержанных поездов оказались и те, что едут в столицу Заполярья или из нее. Так, на три часа опаздывает № 15 Мурманск – Москва (прибыл не в 6.50, а в 9.24), на четыре - № 65 Мурманск – Минск (состав еще в пути и будет догонять). В 10.27 вместо 10.09 пришел в Санкт-Петербург поезд "Арктика".

- Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, будет организовано питание. На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб, специалисты предпринимают необходимые меры для нормализации графика движения поездов, - сообщили в "ОЖД". - За ночь от наледи было очищено более тысячи километров контактной сети. Для пассажиров поездов, прибывших в Санкт-Петербург после закрытия станций метро, организована доставка автобусами от вокзалов.

ИСТОЧНИК KP.RU