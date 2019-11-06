У дороги Кола - Серебрянские ГЭС нашли два снегохода без хозяев и брошенную лайку

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-06T11:53:49+03:00

Владельцы техники уже обнаружились, а вот хозяева собаки ищут по всей Мурманской области

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Уже две недели в Ловозерском районе ищут двух охотников, которые еще 24 октября ушли к реке Полисарка и пропали.

Еще одна поисково-спасательная компания едва не началась у дороги Кола - Серебрянские ГЭС.

- В районе 103-107 километра была найдена собака. Фенотип восточно-сибирской лайки, клейма нет. Ошейник туго затянут, большие карабины. Рядом с собакой, были найдены снегоходы, один утонул, второй на берегу, - такое объявление появилось вечером 5 ноября в паблике "Проект "МурманЗооПОТЕРЯШКИ"".

В МЧС Мурманской области сообщили, что поиски мужчин не ведутся, т.к. заявлений по исчезновению не поступало. Оказалось, что не просто так. Как стало известно "КП", владельцы снегоходов нашлись сами. Оказалось, что мужчины катались по озеру, но неудачно - умудрились утопить сразу оба транспортных средства. Один смогли достать, но он не завелся. Поэтому их оставили на время. В ближайшее время северяне заберут снегоходы.

А вот с собакой все несколько сложнее.

- Мужчины сказали, что это не их лайка. Мы забрали ее в Мурманск, сейчас она находится у причалов рядом с угольной базы, ее накормили. Скоро должны приехать жители из Североморска, которые теряли похожую собаку - может, это их, - рассказал "КП" мурманчанин, который нашел и снегоходы, и собаку.

То, что у лайки есть хозяева, сомневаться не приходится - у нее был ошейник, правда, клейма обнаружить не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU