Африканда уступила Морозилке и Дну в конкурсе веселых названий

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-05T18:21:22+03:00

Африканда оказалась не такой смешной, как Морозилка. Фото: арктик-тв.рф

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Портал Туту.ру в девятый проводит конкурс «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». В минувшие выходные в сообществе сервиса «ВКонтакте» закончилось предпоследнее из десяти отборочных голосований. За неделю свои голоса отдали почти 28 тысяч человек.

Победителем стал поселок Морозилка в Архангельской области, который набрал 5630 голосов. Второе место занял город Дно в Псковской области (5357 голосов).

В рейтинге отличилась и Мурманская область. Поселок Африканда получил «бронзу». Населенный пункт поддержали 4903 человек. По некоторым данным, название станции появилось в разговоре инженеров-путейцев, проектировавших линию. В нетипично жаркий день они шутили, что жарко, как в Африке, и полушутя назвали будущую станцию Африкандой, впоследствии чего название закрепилось.

По итогам предыдущих голосований большее количество улыбок у россиян вызвали населенные пункты Хохотуй, Свиногорье, Бухалово, Мошонки, Сахарная головка и Мутный Материк. В Топ-10 конкурса в 2019 году вошли также Жадины, Мгла, Косые Харчевни, Рюмки, Щеглы, Улитина Новинка и Лужа.

Десятого финалиста выберут 9 ноября. После того, как определится последний финалист, начнется финальное голосование, в котором ожидается нешуточная борьба.

ИСТОЧНИК KP.RU