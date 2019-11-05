Африканда уступила Морозилке и Дну в конкурсе веселых названий
Портал Туту.ру в девятый проводит конкурс «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». В минувшие выходные в сообществе сервиса «ВКонтакте» закончилось предпоследнее из десяти отборочных голосований. За неделю свои голоса отдали почти 28 тысяч человек.
Победителем стал поселок Морозилка в Архангельской области, который набрал 5630 голосов. Второе место занял город Дно в Псковской области (5357 голосов).
В рейтинге отличилась и Мурманская область. Поселок Африканда получил «бронзу». Населенный пункт поддержали 4903 человек. По некоторым данным, название станции появилось в разговоре инженеров-путейцев, проектировавших линию. В нетипично жаркий день они шутили, что жарко, как в Африке, и полушутя назвали будущую станцию Африкандой, впоследствии чего название закрепилось.
По итогам предыдущих голосований большее количество улыбок у россиян вызвали населенные пункты Хохотуй, Свиногорье, Бухалово, Мошонки, Сахарная головка и Мутный Материк. В Топ-10 конкурса в 2019 году вошли также Жадины, Мгла, Косые Харчевни, Рюмки, Щеглы, Улитина Новинка и Лужа.
Десятого финалиста выберут 9 ноября. После того, как определится последний финалист, начнется финальное голосование, в котором ожидается нешуточная борьба.
ИСТОЧНИК KP.RU