В Мурманской области впервые пройдет «Ночь наук»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-05T18:29:10+03:00

Посетителям «Ночи наук» расскажут о происхождении Хибин, землетрясениях и ледниках, познакомят с полезными эко-привычками. Фото: gov-murman.ru.

Всех участников ждут интересные лекции, экскурсии, мастер-классы и многое другое

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9 ноября в Кировске обещает быть очень интересным. В преддверии Всемирного дня науки за мир и развитие впервые в Заполярье пройдет «Ночь наук».

Мероприятие организуют музейно-выставочный центр Кировского филиала АО «Апатит» и «Кольский научный центр Российской академии наук». Основной темой, которую затронут лекторы, станут науки о земле.

- Сотрудники Кольского научного центра РАН и музейно-выставочного центра расскажут посетителям «Ночи наук» о происхождении Хибин, землетрясениях и ледниках, познакомят с полезными эко-привычками. Также северянам поведают о красоте минералов Кольского полуострова и о происхождении полярного сияния, - сообщают в правительстве Мурманской области.

Помимо этого пройдут интерактивные занятия, тематические экскурсии и мастер-классы, викторины, научные шоу-программы и практикумы.

«Ночь наук» торжественно откроется 9 ноября в 16.30 в исследовательском центре «ГеоПрактик» (г. Кировск, ул. Ленина, д.4а)

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте ФИЦ КНЦ РАН и на сайте музейно-выставочного центра КФ АО «Апатит».

ИСТОЧНИК KP.RU