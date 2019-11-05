2019-11-05T15:39:09+03:00
Общество

Бывший вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко вышел из колонии

Суд смягчил ему наказание на ограничение права
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Игорь Бабенко провел в Сегежской колонии полгода. Фото: Сергей Неверович / Телекомпания ТВ-21Игорь Бабенко провел в Сегежской колонии полгода. Фото: Сергей Неверович / Телекомпания ТВ-21
Изменить размер текста:

Почти полгода провел в исправительной колонии №7 бывший вице-губернатор Игорь Бабенко.

Напомним, громкий судебный процесс по трем чиновникам правительства региона закончился 17 апреля. Тогда Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор Игорю Бабенко, а также Георгию Благодельскому, Сергею Келлеру, Эдуарду Никрашевскому. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, которые вылились в нецелевую трату 8 миллионов рублей.

Только Бабенко получил реальный срок - три с половиной года колонии общего режима. Еще когда шла апелляция приговора, вместе с защитой осужденный выработал стратегию, что будет ходатайствовать о смягчении наказания.

- В Сегежский городской суд было подано соответствующее заявление, которое было удовлетворено. Суд смягчил наказание и заменил лишение свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на ограничение права. Оно по своему смыслу и виду сопоставимо с такой мерой, как домашний арест, - пояснил "КП" адвокат Игоря Бабенко Алексей Токарев.

В частности, экс-член правительства будет ограничен в правах по перемещению, в том числе не сможет в определенное время покидать свою квартиру. 1,5 года Игорь Леонидович провел в СИЗО и под домашним арестом, полгода - в колонии. И под новой мерой ограничения ему надо будет быть еще полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Африканда уступила Морозилке и Дну в конкурсе веселых названий
В детском саду Мурманска из-за возгорания проводки эвакуировали 29 детей
Владимир Путин поблагодарил судебного пристава из Мурманска за добросовестный труд
На котельной Росляково за 25 миллионов рублей заменят трубу, из которой идет черный дым
Мурманчанин спрятал на насосной станции «закладку» с 687 граммами наркотика и снял это на камеру
Начальнику полиции Мурманской области присвоили звание генерал-майора
В Килпъявре, Ковдозере и Магнетитах строят ФАПы
Более 5000 бутылок «паленого» алкоголя изъяли из магазинов Мурманской области
В Мурманской области ожидается сильный снег с порывистым ветром
Васильковые береты из Ковдора и Апатитов в Москве сфотографировались с Владимиром Путиным
В Мурманске появятся конгресс-центр и хороший концертный зал
Мурманский театр кукол даст спектакль в новом здании в середине декабря
ЗАТО и поселкам с большим присутствием военных в Мурманской области подарят новую жизнь
«Золотой рыбке» в Апатитах вернули хвост