Бывший вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко вышел из колонии

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-05T15:39:09+03:00

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Почти полгода провел в исправительной колонии №7 бывший вице-губернатор Игорь Бабенко.

Напомним, громкий судебный процесс по трем чиновникам правительства региона закончился 17 апреля. Тогда Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор Игорю Бабенко, а также Георгию Благодельскому, Сергею Келлеру, Эдуарду Никрашевскому. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, которые вылились в нецелевую трату 8 миллионов рублей.

Только Бабенко получил реальный срок - три с половиной года колонии общего режима. Еще когда шла апелляция приговора, вместе с защитой осужденный выработал стратегию, что будет ходатайствовать о смягчении наказания.

- В Сегежский городской суд было подано соответствующее заявление, которое было удовлетворено. Суд смягчил наказание и заменил лишение свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на ограничение права. Оно по своему смыслу и виду сопоставимо с такой мерой, как домашний арест, - пояснил "КП" адвокат Игоря Бабенко Алексей Токарев.

В частности, экс-член правительства будет ограничен в правах по перемещению, в том числе не сможет в определенное время покидать свою квартиру. 1,5 года Игорь Леонидович провел в СИЗО и под домашним арестом, полгода - в колонии. И под новой мерой ограничения ему надо будет быть еще полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU