2019-11-05T15:27:46+03:00
Здоровье

В Килпъявре, Ковдозере и Магнетитах строят ФАПы

Фельдшерско-акушерские пункты заработают до конца года
Елена МОЛОДЦОВА
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Два модульных ФАПа везут в Мурманскую область. Фото: mskprofi.ruДва модульных ФАПа везут в Мурманскую область. Фото: mskprofi.ru
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Медицина в Мурманской области должна стать доступнее. По крайней мере, для жителей сразу трех поселков. В рамках национального проекта в Килпъявре, Ковдозере и Магнетитах до конца года появятся фельдшерско-акушерские пункты.

- По состоянию на 1 ноября все ремонтные работы в помещении ФАПа в Килпъявре завершены, объект принят. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии уже сделали замеры, чтобы выдать санэпидзаключение. Параллельно идет сборка медицинской мебели и поставка необходимого для лицензирования оборудования. До конца года планируется уладить все формальности и запустить работу, - доложил на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса глава регионального минздрава Дмитрий Панычев.

Два других ФАПа будут модульными и с ними не все так гладко. Например, монтаж медицинского пункта в Ковдозере подрядчик должен был завершить еще 21 октября. На деле же пока готовы только коммуникации, а до 18 ноября рабочие подготовят свайное поле, на которое им и придется установить ФАП. Кстати, его только начали изготавливать на заводе в Санкт-Петербурге. Однако подрядчик уверяет, что уложится в сроки по нацпроекту, то есть до 15 декабря.

- В Магнетиты уже пришли четыре машины с модульным ФАПом и рабочие приступили к его монтажу. Объект будет сдан до конца месяца, а дальше приступим к получению санэпид заключению и лицензированию, - отметил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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