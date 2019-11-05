Начальнику полиции Мурманской области присвоили звание генерал-майора

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-05T15:45:17+03:00

Виталий Зайков долго служил в полиции Карелии, но все-таки решил перебраться в Заполярье. Фото: vk.com/mvd51

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Виталий Зайков стал начальником УМВД России по Мурманской области чуть больше года назад. А теперь главный блюститель порядка региона получил одно из высших воинских званий.

- Указом Президента России от 4 ноября 2019 года № 538 «О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» начальнику УМВД России по Мурманской области Виталию Зайкову было присвоено звание генерал-майора полиции, - сообщают в региональном УМВД.

19 лет назад Виталий Николаевич закончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Его карьера началась в Карелии, где он и родился. В 2005 году стал начальником отдела МВД Карелии по Лоухскому району, а в 2007 году – управлял отделом внутренних дел в Костомукше.

С 2009 по 2011 год он возглавлял Управление уголовного розыска по Республике Карелия. Через три года Виталия Зайкова назначили заместителем начальника УМВД Карелии. После судьба занесла его в Заполярье. Летом прошлого года Виталий Николаевич возглавил Управление МВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU