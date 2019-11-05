2019-11-05T14:24:03+03:00
Происшествия

Более 5000 бутылок «паленого» алкоголя изъяли из магазинов Мурманской области

Оборотом спиртной продукции занималась организованная группа людей
Лидия АРСТОВА
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Два года ОПГ снабжала Мурманскую область "паленным" алкоголем. Фото: УМВД по Мурманской областиДва года ОПГ снабжала Мурманскую область "паленным" алкоголем. Фото: УМВД по Мурманской области
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Два годы на Кольском полуострове орудовала группировка алкогольных «предпринимателей». Злоумышленники поставляли в торговые точки региона немаркированную ликероводочную продукцию. Сотрудники Росгвардии задержали пока только двоих из алкогольной ОПГ.

С января 2017 по октябрь 2019 года 32-летний мужчина с ярко-выраженной предпринимательской жилкой зарабатывал деньги путем поставки немаркированного алкоголя в магазины. Через знакомых он подыскивал на территории соседних регионов Российской Федерации поставщиков и организовывал доставку спиртного на Кольский полуостров. Его 36-летний соучастник и другие «помощники» принимали, хранили и продавали алкоголь через торговые точки Мурманской области. Полицейские провели пятнадцать обысков, в ходе которых изъяли свыше 5,5 тысяч нелегальных бутылок, документы и другие вещественные доказательства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по 171.1 статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенное в крупном размере, организованной группой».

- В настоящее время в рамах расследования уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников ОПГ, - сообщают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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