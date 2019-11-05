Васильковые береты из Ковдора и Апатитов в Москве сфотографировались с Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-05T13:49:54+03:00

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Наградой за блестящие результаты, которые воспитанники военно-патриотических клубов Мурманской области показали на смене «Дальневосточный рубеж-2019», стало право носить васильковые береты. Напомним, второй год Заполярье на федеральных мероприятиях занимает ведущие позиции, доказывая, что должным образом воспитывает подрастающее поколение. Так, например, ковдорчанин Егор Журавлев и апатитчанин Василий Кулев на «Дальневосточном рубеже-2019» вошли в тройку лидеров и заслужили возможность лицом к лицу встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

По традиции, в День народного единства вместе с главой государства цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади возлагают лучшие курсанты военно-патриотических клубов России. В этом году этой чести были удостоены 20 курсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя, Кемерово, Смоленска, Новосибирска, Архангельска, Московской, Владимирской, Мурманской и Свердловской областей. После торжественной миссии ребята сфотографировались на память с Владимиром Путиным.

По словам руководителя военно-патриотического клуба "Вымпел - Полярные волки" в Апатитах Алексея Чуфырева, Егор Журавлев и Василий Кулев были очень довольны предоставленной им честью.

ИСТОЧНИК KP.RU