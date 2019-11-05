2019-11-05T14:03:18+03:00
Общество

В Мурманской области ожидается сильный снег с порывистым ветром

МЧС просят быть предельно осторожными и внимательными
Наталья ЛОБАНОВА
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Плохая погода сохранится до вечера пятого ноября. Фото: pixabay.com.Плохая погода сохранится до вечера пятого ноября. Фото: pixabay.com.
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Не успели северяне порадоваться золотым денькам, как весь Кольский край засыпало снегом, хоть по календарю еще и осень. Сильные морозы пока что ушли, но сегодня, 5 ноября, погода в Заполярье обещает быть довольно неблагоприятной.

- В Мурманской области ожидается ухудшение погодных условий. Температура воздуха минус 4-9 градусов. Днем 5 ноября на севере региона усилится западный, северо-западный ветер. Пройдет снег, метель. В Мурманске временами ливневый снег. Такая погода сохранится до вечера. Будьте внимательны и осторожны! - предупреждают северян в Мурманском гидрометцентре.

В МЧС по Мурманской области рекомендуют отказаться от дальних поездок на личном автомобиле. А если все-таки приходится садиться за руль, то водители обязательно должны учитывать погоду и соблюдать правила дорожного движения. На природу тоже лучше не выезжать, а в крайнем случае сообщить близким свой маршрут.

- В ненастную погоду, особенно при гололедице, не стоит ехать слишком быстро. Нужно соблюдать дистанцию, исключить резкие маневры и обгоны при встречном транспорте, даже на большом расстоянии, - советуют в Госавтоинспекции Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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