В Мурманске появится конгресс-центр и хороший концертный зал

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-05T13:07:17+03:00

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Большинству жителей Кольского полуострова возведение городского района «Новый Мурманск» с конгресс-центром, гостиничным комплексом, набережной и современным жильем кажется по меньшей мере фантастикой. Однако глаза боятся, а руки делают. Спустя всего пару месяцев после обнародования смелой идеи, губернатор Мурманской области Андрей Чибис нашел финансирование для ее реализации.

- Проект в рамках «Нового Мурманска» по созданию конгресс-центра нашел поддержку у Фонда развития Дальнего Востока и может профинансировать в том числе строительство этого объекта. Для нас принципиально важно его наличие, - отметил Андрей Владимирович. – Многофункциональный центр позволит проводить различные форумы и выставки, а также перенести максимальное количество мероприятий из международной арктической повестки.

Кроме того, по словам Чибиса, в Мурманске появится, наконец-то, хороший концертный зал, которого точно не хватает жителям Кольского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU