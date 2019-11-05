2019-11-05T13:07:17+03:00
Общество

В Мурманске появится конгресс-центр и хороший концертный зал

Большую стройку готов профинансировать Фонд развития Дальнего Востока
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
То, что казалось фантастикой, вполне может стать реальностью. Фото: murmansk.bezformata.comТо, что казалось фантастикой, вполне может стать реальностью. Фото: murmansk.bezformata.com
Изменить размер текста:

Большинству жителей Кольского полуострова возведение городского района «Новый Мурманск» с конгресс-центром, гостиничным комплексом, набережной и современным жильем кажется по меньшей мере фантастикой. Однако глаза боятся, а руки делают. Спустя всего пару месяцев после обнародования смелой идеи, губернатор Мурманской области Андрей Чибис нашел финансирование для ее реализации.

- Проект в рамках «Нового Мурманска» по созданию конгресс-центра нашел поддержку у Фонда развития Дальнего Востока и может профинансировать в том числе строительство этого объекта. Для нас принципиально важно его наличие, - отметил Андрей Владимирович. – Многофункциональный центр позволит проводить различные форумы и выставки, а также перенести максимальное количество мероприятий из международной арктической повестки.

Кроме того, по словам Чибиса, в Мурманске появится, наконец-то, хороший концертный зал, которого точно не хватает жителям Кольского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области ожидается сильный снег с порывистым ветром
Васильковые береты из Ковдора и Апатитов в Москве сфотографировались с Владимиром Путиным
Мурманский театр кукол даст спектакль в новом здании в середине декабря
Для ЗАТО и поселков с большим присутствием военных в Мурманской области подарят новую жизнь
«Золотой рыбке» в Апатитах вернули хвост
Мурманская область поборется за федеральные деньги на модернизацию поликлиник и ФАПов
Северянка, выкормившая спасенного под Полярными Зорями лосенка, проведала его в центре в Ленинградской области
Житель Мурманска пришел в букмекерскую контору с ножом и потребовал 53 тысячи рублей
Губернатор Мурманской области провел оперативное совещание из Москвы
В Мурманской области часть "Колы" будут содержать в снежном накате
Мурманчане взяли "серебро" на I Чемпионате мира по спортивному "Брейн рингу"
Кировск стал самым уютным городом Мурманской области
Советы жителям Мурманской области, как выбрать омывайку зимой
На юге Мурманской области выпала треть месячной нормы осадков
В Мурманской области предложили штрафовать на 3 тысячи рублей за парковку у мусорок
В Кузомени для беременной кобылы построили дом
Под Мурманском федеральную трассу перегородили фуры
Жизнь не учит: В Мончегорске водитель второй раз "попался" пьяным за рулём
Мурманчанка Валентина Гунина стала четырехкратной чемпионкой Европы
Член Совета при президенте по правам человека поблагодарила губернатора Мурманской области за неравнодушие
В Апатитах 20 человек ловили «раненного» лебедя
В Мурманске произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пенсионер
В Мурманской области поддержат заполярных инвесторов на федеральном уровне
Для северян организуют автобусные экскурсии по ночному Мурманску
В Мурманске проходит первый чемпионат мира по спортивному «Брэйн рингу»