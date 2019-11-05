2019-11-05T12:06:39+03:00
Общество

Для ЗАТО и поселков с большим присутствием военных в Мурманской области подарят новую жизнь

План по реновации каждого разработают до конца месяца
Елена МОЛОДЦОВА
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В военные гарнизоны Мурманской области вдохнут новую жизнь. Фото: objava.com.ruВ военные гарнизоны Мурманской области вдохнут новую жизнь. Фото: objava.com.ru
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Увы, но облик закрытых гарнизонов Заполярья и их инфраструктура оставляет желать лучшего. На первый взгляд вдохнуть в них новую жизнь – задача практически невыполнимая, но попробовать все же стоит. Тем более, что есть вдохновляющий пример Дальнего Востока.

Заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков поддержал инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о необходимости создания отдельной федеральной программы по реновации ЗАТО в регионе.

- С главами администраций закрытых территорий и городов большого присутствия военных мы подробно обсудили перечень объектов жилищной, социальной и городской инфраструктуры, требующей существенной организации и ремонта, - рассказывает вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. - По предложению Александра Крутикова, до 1 декабря мы подготовим подробный комплексный план развития каждого ЗАТО и поселков, где есть военные формирования, для обсуждения на уровне министра обороны России Сергея Шойгу с последующим докладом президенту Владимиру Путину.

Объекты и планы также намерены обсудить с жителями этих населенных пунктов.

- Для нас тема населенных пунктов – самая важная. И это не только ЗАТО, но и поселки в частности Печенгского района с большим присутствием военных и есть спрос на жилье. Эти муниципалитеты требуют очень серьезной модернизации. Принципиально важно максимально быстро, но качественно отработать план социально-экономического развития, - подчеркнул Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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