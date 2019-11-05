«Золотой рыбке» в Апатитах вернули хвост

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-05T11:32:20+03:00

Арт-объект вернется в город ближе к лету, а зимовать будет в более безопасном месте

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Тайм-аут в полгода решил взять мастер из Апатитов Никита Безматерных. Напомним, мужчина уже сделал для родного города несколько арт-объектов, один из которых «Золотая рыбка», появившаяся на камне в одном из дворов. «Красавица» вызывает у местных жителей противоречивые чувства: одни с ней фотографируются и целуют, а другие норовят облить краской и безнадежно испортить. В последний раз «золотой рыбке» оторвали хвост. После этого Никита Безматерных решил убрать арт-объект из негостеприимного двора и после реконструкции подыскать ей другой дом.

- Починил. «Рыбка» отправляется на зимовку! Где будет зимовать, пока не ясно, но в городе она появится ближе к лету! – сообщил Никита Безматерных.

Целых полгода мастеру не придется беспокоиться за судьбу своего детища, а к лету, есть надежда, горожане образумятся и будут более трепетно относиться к чужому труду.

ИСТОЧНИК KP.RU