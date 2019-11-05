Северянка, выкормившая спасенного под Полярными Зорями лосенка, проведала его в центре в Ленинградской области

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-05T10:46:28+03:00

За пять месяцев Гриша превратился из ребенка в статного подростка, но голос своей спасительницы не забыл. Фото: Ольга Стребкова

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Трудно передать чувства, которые охватили северянку Ольгу Стребкову, когда она переступила порог Российского карантинного Центра диких животных «Велес». Напомним, именно там вот уже пять месяцев живет лосенок Гриша, которого в лесу под Полярными Зорями нашли рыбаки. Раненного малыша взяла под опеку Ольга Стребкова. Кончено, она сильно привязалась к малышу, но понимала, что дикое животное должно жить на воле. Поэтому в конце мая Гриня отправился в «Велес», и вот названная мама решила навестить сохатого детеныша.

- Конечно, эмоции меня переполняли, поэтому завидев загон с тремя лосятами, я не смогла сдержаться и крикнула: «Гриша». Животные как раз ели, и один из них оторвался от еды, подошел к изгороди и стал выглядывать. Думаю, он узнал мой голос. Все это время мы неотрывно смотрели друг другу в глаза, - рассказывает Ольга Стребкова.

Правда, сотрудники центра предупредили северянку, чтобы больше не проявляла своих эмоций – Гришу готовят к выпуску в дикую природу, поэтому о нем заботится один человек и общение с двуногими ему противопоказано. Так что с мечтой обнять лосенка пришлось расстаться.

- За время нашей разлуки Гриня заметно вырос, у него уже наметились рожки. Скорее всего, весной его отправят в национальный парк «Зюраткуль» в Челябинскую область. Вопрос с транспортировкой решаем, - отметила Ольга Стребкова.

ИСТОЧНИК KP.RU