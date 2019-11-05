Северянка, выкормившая спасенного под Полярными Зорями лосенка, проведала его в центре в Ленинградской области
Трудно передать чувства, которые охватили северянку Ольгу Стребкову, когда она переступила порог Российского карантинного Центра диких животных «Велес». Напомним, именно там вот уже пять месяцев живет лосенок Гриша, которого в лесу под Полярными Зорями нашли рыбаки. Раненного малыша взяла под опеку Ольга Стребкова. Кончено, она сильно привязалась к малышу, но понимала, что дикое животное должно жить на воле. Поэтому в конце мая Гриня отправился в «Велес», и вот названная мама решила навестить сохатого детеныша.
- Конечно, эмоции меня переполняли, поэтому завидев загон с тремя лосятами, я не смогла сдержаться и крикнула: «Гриша». Животные как раз ели, и один из них оторвался от еды, подошел к изгороди и стал выглядывать. Думаю, он узнал мой голос. Все это время мы неотрывно смотрели друг другу в глаза, - рассказывает Ольга Стребкова.
Правда, сотрудники центра предупредили северянку, чтобы больше не проявляла своих эмоций – Гришу готовят к выпуску в дикую природу, поэтому о нем заботится один человек и общение с двуногими ему противопоказано. Так что с мечтой обнять лосенка пришлось расстаться.
- За время нашей разлуки Гриня заметно вырос, у него уже наметились рожки. Скорее всего, весной его отправят в национальный парк «Зюраткуль» в Челябинскую область. Вопрос с транспортировкой решаем, - отметила Ольга Стребкова.
ИСТОЧНИК KP.RU