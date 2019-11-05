2019-11-05T10:30:13+03:00
Происшествия

Житель Мурманска пришел в букмекерскую контору с ножом и потребовал 53 тысячи рублей

Грабителя скрутил стажер-охранник
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчина взял дома обычный нож и пошел грабить букмекерскую контору. Фото: архив "КП"Мужчина взял дома обычный нож и пошел грабить букмекерскую контору. Фото: архив "КП"
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Житель Мурманска попал в непростую жизненную ситуацию - в кармане образовалась дыра. Решать финансовые сложности он стал легким, но неправильным способом - взял из дома обычный нож и пошел в букмекерскую контору. Мужчина знал, что там в кассе точно должна быть крупная сумма.

29 мая северянин ворвался в офис, где принимают ставки. В позднее время - около двух часов ночи - были два кассира и охранник, который лишь недавно стал работать. Угрожая женщинам и мужчине расправой, грабитель стал требовать деньги. В тот момент в кассе наличными лежали 53 тысячи рублей.

- Однако стажер-охранник оказал сопротивление мужчине. Он подошел к нападавшему и с силой повалил его на пол, при этом выбил из его руки нож. Охранник порезал о лезвие кисть левой руки, но удерживал злоумышленника на полу до приезда сотрудников ГЗ ОВО по городу Мурманску, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Против незадачливого мурманчанина возбудили уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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