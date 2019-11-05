2019-11-05T08:37:45+03:00
Общество

В Мурманской области часть "Колы" будут содержать в снежном накате

102 километра федеральной дороги не станут чистить от снега до асфальта
Ника СВЕТЛОВА
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На отдельных участках "Колы" теперь не будут чистить дорогу до асфальта.На отдельных участках "Колы" теперь не будут чистить дорогу до асфальта.Фото: Александр ГЛУЗ
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Не так давно губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал не игнорировать опыт Финляндии и Норвегии в плане содержания дорог зимой. Напомним, главе региона не нравится практика чистить полотно от снега так, чтобы был виден асфальт.

- Надо оставить возможность содержать дороги зимой в накате. Снег дает даже лучшее сцепление с дорогой, чем очищенный асфальт, а отскребая весь спрессованный снег, мы убиваем дороги, не говоря уже про траты на эту работу, - пояснил свою точку зрения Андрей Владимирович.

И уже этой зимой дорожники так и попробуют сделать. Один из экспериментальный участков - "Кола". На федеральной дороге в Мурманской области накат будет на участках с 1460+000 по 1517+000 километры и с 1547+000 по 1592+413 километры. Всего почти 102 километра.

- При содержании дороги в «накате» образующийся хорошо укатанный, плотный поверхностный слой снега толщиной в среднем до 5 сантиметров поддерживают в ровном состоянии. Против скольжения на уплотненном покрове грейдерами нарезаются продольные бороздки, создается рифленая поверхность специальными зубчатыми и сетчатыми ножами. Дополнительно дорога обрабатывается фрикционными противогололедными материалами: песком или отсевом. При повышении температуры и интенсивном таянии снега снежное покрытие убирается с дороги в течение нескольких дней, - пояснили в Упрдор "Кола".

На таких участках водителям нельзя будет разгоняться более 60 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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