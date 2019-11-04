Мурманчане взяли "серебро" на I Чемпионате мира по спортивному "Брейн рингу"

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-04T17:44:59+03:00

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Два дня в Мурманске шло интеллектуальное соревнование - город принял первый Чемпионат мира по спортивной версии игры "Брейн ринг". На него съехались 27 команд, и еще одной не пришлось паковать чемоданы, ведь это были знатоки из нашей области.

Игроков разбили на группы. В таком составе они проводили игры до второго этапа, где начались матчи навылет. Благодаря этому случайно определить сильнейших не получилось. В первый день игры отличились восемь коллективов, которые прошли в четвертьфиналы. С помощью современных технологий эти баталии смогли увидеть зрители по всему миру – «Брейн-ринг» транслировали на видеохостингах и в социальных сетях.

-Мы стали свидетелями яркого и незабываемого праздника, соревнования ума, ловкости и умения работать в команде, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Несмотря на морозную погоду, Мурманск показал, что он очень теплый и дружелюбный город.

Победителем турнира стала команда Вадима Синкевича (Москва), второе место у коллектива Михаила Савченко (Мурманск), третьими финишировали гости из Тюмени (капитан – Роман Рзаев).

ИСТОЧНИК KP.RU