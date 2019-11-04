Кировск стал самым уютным городом Мурманской области

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-04T15:32:01+03:00

Следом за ним в рейтинге идут Мончегорск и Гаджиево

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Минстрой совместно с АО «Дом РФ» и КБ Strelka три года составляли индекс российских городов, где комфортнее всего жить. Самым лучшим с этой точки зрения в Мурманской области оказался Кировск. Город набрал 202 балла из максимальных 360.

На втором месте пьедестала – Мончегорск, который отстал от победителя всего на два балла. Третья строка – у Гаджиево. Мурманск занял четвертое место.

Города сравнивали по 36 параметрам доступности, удобства и красоты. Самые главные критерии: количество зеленых насаждений, пешеходная и транспортная доступность, возможности для образования и отдыха.

Эту индекс нужен министерству для определения размера субсидий, которые выделяются муниципалитетам. Стоит отметить, что для оценки города поделили по размеру и климату. Эти параметры тоже играют роль в сравнении.

Напомним, Кировск боролся за звание «Российский горнолыжный отдых» с городами России.

ИСТОЧНИК KP.RU