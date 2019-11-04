Кировск стал самым уютным городом Мурманской области
Минстрой совместно с АО «Дом РФ» и КБ Strelka три года составляли индекс российских городов, где комфортнее всего жить. Самым лучшим с этой точки зрения в Мурманской области оказался Кировск. Город набрал 202 балла из максимальных 360.
На втором месте пьедестала – Мончегорск, который отстал от победителя всего на два балла. Третья строка – у Гаджиево. Мурманск занял четвертое место.
Города сравнивали по 36 параметрам доступности, удобства и красоты. Самые главные критерии: количество зеленых насаждений, пешеходная и транспортная доступность, возможности для образования и отдыха.
Эту индекс нужен министерству для определения размера субсидий, которые выделяются муниципалитетам. Стоит отметить, что для оценки города поделили по размеру и климату. Эти параметры тоже играют роль в сравнении.
Напомним, Кировск боролся за звание «Российский горнолыжный отдых» с городами России.
ИСТОЧНИК KP.RU