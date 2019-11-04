2019-11-04T12:52:28+03:00
Общество

Советы жителям Мурманской области, как выбрать омывайку зимой

Региональный Роспотребнадзор дал инструкцию для заполярных водителей
Лидия АРСТОВА
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Омывайку надо покупать только в проверенных магазинах.Омывайку надо покупать только в проверенных магазинах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Заполярье пришла зима. При подготовке автомобиля к холодному времени года водители меняют стеклоомывающую жидкости на низкозамерзающую или «зимнюю». Только с ней стекла останутся чистыми в полярную ночь.

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области дали советы автолюбителям, на что необходимо обратить внимание, покупая «омывайку»:

Во-первых, покупать ее можно только в сетевых или специализированных магазинах. При этом нужно внимательно читать информацию на этикетке. Там должны быть указаны сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.

Во-вторых, надо запомнить четыре главных параметра такой жижкости: температура замерзания, чистящая способность, упаковка продукта и запах.

В-третьих, не выбрасывайте чек, использованную бутылку или этикетку, чтобы предъявить претензии к продавцу (изготовителю), если незамерзающая жидкость окажется некачественной.

И, наконец, все данные о жидкости обязательно указываются в инструкции или в документах, которые должны быть в наличии у продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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