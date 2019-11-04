Советы жителям Мурманской области, как выбрать омывайку зимой
В Заполярье пришла зима. При подготовке автомобиля к холодному времени года водители меняют стеклоомывающую жидкости на низкозамерзающую или «зимнюю». Только с ней стекла останутся чистыми в полярную ночь.
В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области дали советы автолюбителям, на что необходимо обратить внимание, покупая «омывайку»:
Во-первых, покупать ее можно только в сетевых или специализированных магазинах. При этом нужно внимательно читать информацию на этикетке. Там должны быть указаны сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.
Во-вторых, надо запомнить четыре главных параметра такой жижкости: температура замерзания, чистящая способность, упаковка продукта и запах.
В-третьих, не выбрасывайте чек, использованную бутылку или этикетку, чтобы предъявить претензии к продавцу (изготовителю), если незамерзающая жидкость окажется некачественной.
И, наконец, все данные о жидкости обязательно указываются в инструкции или в документах, которые должны быть в наличии у продавца.
ИСТОЧНИК KP.RU