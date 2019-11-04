На юге Мурманской области выпала треть месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-04T11:28:53+03:00

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За последние дни северяне испытали на себе многие не очень осенние капризы погоды. Началось все с морозов до -20 и ниже. А на праздничных выходных регион атаковали белые мухи.

- На юге области случился снегогеддон. Кандалакша за ночь со 2 по 3 ноября приняла 17 мм (более трети месячной нормы), Умба 10 мм. В Мурманске выпало 3 мм осадков, высота снежного покрова на метеостанции 16 см, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Непогоду нам принес циклон. В День народного единства он может подпортить северянам прогулки и народные гулянья.

- В течение суток 4 ноября по Мурманской области ожидается сильный северо-западный ветер, местами сильный снег, метель, ухудшение состояния дорог. Будьте внимательны и осторожны! - предупреждает МЧС региона.

В Мурманске на праздник ожидается от -3 до -5, и до -7 под вечер. Ветер до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU