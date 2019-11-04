На юге Мурманской области выпала треть месячной нормы осадков
За последние дни северяне испытали на себе многие не очень осенние капризы погоды. Началось все с морозов до -20 и ниже. А на праздничных выходных регион атаковали белые мухи.
- На юге области случился снегогеддон. Кандалакша за ночь со 2 по 3 ноября приняла 17 мм (более трети месячной нормы), Умба 10 мм. В Мурманске выпало 3 мм осадков, высота снежного покрова на метеостанции 16 см, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
Непогоду нам принес циклон. В День народного единства он может подпортить северянам прогулки и народные гулянья.
- В течение суток 4 ноября по Мурманской области ожидается сильный северо-западный ветер, местами сильный снег, метель, ухудшение состояния дорог. Будьте внимательны и осторожны! - предупреждает МЧС региона.
В Мурманске на праздник ожидается от -3 до -5, и до -7 под вечер. Ветер до 17 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU