2019-11-03T17:06:40+03:00
Происшествия

Под Мурманском федеральную трассу перегородили фуры

Два большегруза столкнулись на узком участке дороге
Елена МОЛОДЦОВА
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Столкнувшиеся фуры заняли всю проезжую часть. Фото: Мурманск ДТП ЧПСтолкнувшиеся фуры заняли всю проезжую часть. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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А снег идет, а снег идет, ухудшая и без того непростые дородные условия. Увы, не все готовы к таким поворотам погоды и порой без аварий не обходится.

- Выезд из Мурманска на юг перекрыт. Развернуло фуру у отворотки к РЦ «Магнит». Объезд через Зверосовхоз, - сообщил в группе «Мурманск ДТП ЧП» Виталий Свобода.

В итоге транспорту, спешащему в областной центр и обратно, пришлось ехать через Зверосовхоз. Чтобы восстановить движение на федеральной трассе «Кола» понадобилось несколько часов.

- В 13:20 3 ноября на 1378 километре автодороги Р-21 водитель Renault DX7, двигавшейся в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Volvo F12, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко. – В аварии никто не пострадал. Металлическое ограждение повреждено с двух сторон проезжей части. На месте работает наряд ДПС. Движение восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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