Под Мурманском федеральную трассу перегородили фуры

СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-03T17:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

А снег идет, а снег идет, ухудшая и без того непростые дородные условия. Увы, не все готовы к таким поворотам погоды и порой без аварий не обходится.

- Выезд из Мурманска на юг перекрыт. Развернуло фуру у отворотки к РЦ «Магнит». Объезд через Зверосовхоз, - сообщил в группе «Мурманск ДТП ЧП» Виталий Свобода.

В итоге транспорту, спешащему в областной центр и обратно, пришлось ехать через Зверосовхоз. Чтобы восстановить движение на федеральной трассе «Кола» понадобилось несколько часов.

- В 13:20 3 ноября на 1378 километре автодороги Р-21 водитель Renault DX7, двигавшейся в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Volvo F12, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко. – В аварии никто не пострадал. Металлическое ограждение повреждено с двух сторон проезжей части. На месте работает наряд ДПС. Движение восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU