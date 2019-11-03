Жизнь не учит: В Мончегорске водитель второй раз "попался" пьяным за рулём

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-03T14:37:11+03:00

Пьяным водителя из Мончегорска ловили не далее как в апреле, но это не помешало повторить свой "подвиг" в ноябре. Фото: Алексей ФОКИН

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Каждый день по вине нетрезвых водителей в ДТП на российских дорогах гибнут люди. А сколько пешеходов и пассажиров получили травмы разной степени тяжести из-за тех, кто не побоялся сесть за "баранку" подшофе, и подумать страшно. Но все равно находятся те, кто не желает учиться на чужих ошибках и с ослиным упрямством идет на те же грабли.

В ночь на 2 ноября в Мончегорске дорожные полицейские остановили Mazda 626 для проверки документов. За рулем сидел 46-летний мужчина. У инспекторов ДПС закралось подозрение, что водитель пьян. Его подтвердило освидетельствование.

- Более того, при проверке нарушителя по базе данных Госавтоинспекции выяснилось, что не далее как в апреле неработающего и многократно судимого северянина уже привлекали к ответственности за это же нарушение. Тогда его лишили права управления транспортом на три года, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полицейские отстранили нарушителя-рецидивиста от управления автомобилем, а Mazda отправили на штрафстоянку. Теперь алководителя привлекут к уголовной ответственности по статьей "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU