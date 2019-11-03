Мурманчанка Валентина Гунина стала четырехкратной чемпионкой Европы

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-03T11:35:37+03:00

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Спортсменки, чемпионки и просто красавицы. Женская сборная России везет из Грузии золото командного чемпионата Европы по шахматам. Среди победительниц и мурманчанка Валентина Гунина.

- Прошло все хорошо! Командные чемпионаты всегда тяжелые – слишком большая эмоциональная нагрузка, - призналась «КП» Валентина Гунина. - Я очень рада, что мы сделали дубль.

Напомним, год назад известная мурманская спортсменка стала первой в истории трехкратной чемпионкой Европы. И вот новая победа.

В течение 10 дней женской сборной России пришлось сражаться с соперницами из 32 стран Европы. В финале первенства они встретились со сборной Турции и фактически разгромили ее со счетом 3,5 – 0,5, оставив далеко позади своих главных соперниц – сборную Грузии. Кстати, матч с грузинской командой оценивался, как самый важный, и в частности Валентина Гунина смогла одержать в нем победу. Всего за 10 дней наши шахматистки смогли завоевать семь викторий и дважды сыграть вничью.

В итоге Россия заняла первую строчку турнирной таблицы, набрав 16 баллов. На втором месте – Грузия с 15 очками, а замыкает тройку лидеров Азербайджан с 14 баллами

- Женская команда в очередной раз показала свой класс и заслуженно заняла первое место, победив в личной встрече главных конкуренток, - отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU