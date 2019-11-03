2019-11-03T10:32:41+03:00
Общество

Член Совета при президенте по правам человека поблагодарила губернатора Мурманской области за неравнодушие

Андрей Чибис вмешался в ситуацию с онкобольной женщиной из Заполярного, которую скорая не захотела везти в реанимацию
Елена МОЛОДЦОВА
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Онкоборльная жительница Заполярного смогла получить помощь только после вмешательства главы региона в ее судьбу.Онкоборльная жительница Заполярного смогла получить помощь только после вмешательства главы региона в ее судьбу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На этой неделе в сети шел настоящий онлайн-сериал о спасении онкобольной жительницы Заполярного. Напомним, тревогу забил сын северянки: у его мамы началась передозировка химиотерапии, но скорая отказалась везти ее реанимацию Печенгской ЦРБ. Скорее всего, женщина просто бы умерла дома, так и не дождавшись помощи. Но эта история стала известна члену Совета при президенте по правам человека Екатерине Винокуровой, благодаря которой дошла и до губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В итоге решать вопрос с госпитализацией и отправкой онкобольной из Заполярного в Мурманск приехал заместитель министра здравоохранения региона. К счастью, чиновники успели вовремя, и уже через несколько дней женщина вернулась к жизни: начала разговаривать целыми фразами и смогла держать в руках кружку.

- Андрей Владимирович Чибис, спасибо! Плохо не наличие проблем, беда – в равнодушии. Тут равнодушия со стороны властей региона не было, - поблагодарила главу региона Екатерина Винокурова.

К слову, то, что реакция на такие ситуации у Чибиса моментальная хорошо известно – он никогда не остается равнодушным к человеческой беде. Вот только не слишком ли часто Андрею Владимировичу приходится решать такие проблемы в ручном режиме? И не пора ли местным чиновникам, а в данном случае и врачам вспомнить об элементарной человечности и не бросать своих земляков на верную смерть?

ИСТОЧНИК KP.RU

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