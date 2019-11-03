2019-11-03T09:52:32+03:00
Дом. Семья

В Апатитах 20 человек ловили «раненного» лебедя

Птица не улетала на юг, несмотря на наступившую в Мурманской области зиму
Елена ЧУМАКОВА
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Прекрасные птицы улетели на юг, только один лебедь плавал в полынье, не торопясь последовать их примеру. Фото: vk.com/crimeriverПрекрасные птицы улетели на юг, только один лебедь плавал в полынье, не торопясь последовать их примеру. Фото: vk.com/crimeriver
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Пока одним людям не дела до онкобольной северянки, которая буквально умирает дома об передозировки химиотерапии, другие разворачивают целую спасательную операцию, чтобы спасти травмированного лебедя-кликуна.

- На хвостохранилище в Апатитах в полынье сидит лебедь, вероятно травмированный, ибо все уже улетели, а он остался. Полынья все меньше, вокруг ходят лисы, а он сидит, - написала на своей странице в соцсетях мурманчанка Наталья Раевская, которая в свое время спасли раненого ворона, а теперь выхаживает двух попавших в беду сов.

Лебедь занесен в «Красную книгу России», и ловить его без разрешения пусть и ради спасения чревато огромным штрафом. Поэтому Наталье Раевской пришлось дозваниваться до министерства природных ресурсов региона и просить чиновников заняться проблемой. К счастью, лебедю повезло гораздо больше, чем краснокнижной косуле, которую весной 2018 года спасали в Полярных Зорях – тогда зоозащитникам так и не удалось добиться реакции от властей.

- По словам представителя Управления природнадзора по Мурманской области, к которому я обращалась с заявлением, они прибыли на место с комиссией и МЧС в количестве 20 человек и попытались поймать птицу. Лебедь сначала отбежал, а потом улетел, - рассказала о результатах спасательной операции Наталья Раевская.

Правда, спасатели утверждают, что их всего было пятеро, а поймать лебедя они пытались и вовсе вдвоем. Но главное не подробности спасения, а то, что птица оказалась в порядке и теперь держит путь в более теплые края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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