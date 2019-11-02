2019-11-02T17:01:05+03:00
Происшествия

В Мурманске произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пенсионер

Nissan Almera не пропустил вперед автомобиль Toyota и врезался в него на перекрестке
Наталья ЛОБАНОВА
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Врачи зафиксировали у мужчины черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом берцовой кости. Фото: ГИБДД по Мурманской областиВрачи зафиксировали у мужчины черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом берцовой кости. Фото: ГИБДД по Мурманской области
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Сколько бы водителей не предупреждали ездить аккуратнее, аварии на дорогах продолжают случаться. Так, утро субботы в Мурманске ознаменовалось ДТП, которое случилось в районе дома 64/21 на проспекте Героев североморцев.

- Сегодня, 2 ноября, в 8:30 72-летний водитель Nissan Almera, поворачивая налево на перекрестке, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota, который двигался прямо. В результате произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Мурманской области.

В аварии пострадал пожилой мужчина - водитель Nissan Almera. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом большой берцовой кости. Северянина госпитализировали в областную больницу.

По факту ДТП сейчас проводится проверка.

Напомним, что в Мурманске на днях в аварии с иномаркой пострадал 12-летний подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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