2019-11-02T14:28:31+03:00
Общество

Для северян организуют автобусные экскурсии по ночному Мурманску

Местные жители и гости города проедутся по тихой столице Арктики, озаренной множеством красочных огоньков
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Участники побывают на центральных улицах заполярной столицы и прогуляются по скверам и паркам. Фото: vk.com/otdamdarom_murmanskУчастники побывают на центральных улицах заполярной столицы и прогуляются по скверам и паркам. Фото: vk.com/otdamdarom_murmansk
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В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в ночь с 3 на 4 ноября в столице Заполярья состоятся автобусные экскурсии «Мурманск - Night» и «Мурманск - Light». Их организует Мурманский областной краеведческий музей. Северные жители проедутся по тихому городу, озаренному множеством красочных огоньков.

- Познакомиться с чарующей красотой ночного Мурманска все желающие смогут на нашем экскурсионном маршруте. Мы побываем в тех местах, которых наиболее прекрасны в темное время суток. Также гости мероприятия услышат подробный рассказ о городе от профессионального экскурсовода, - сообщают на официальном сайте Мурманского областного краеведческого музея.

Участники познакомятся с вековой историей заполярной столицы, проедут по центральным улицам города: пр. Ленина, площадь «Пять углов», ул. Челюскинцев, ул. Карла Либкнехта и многим другим. Гости прогуляются по скверам и паркам города: Театральном бульваре, Аллее влюбленных.

Посещение экскурсии бесплатное. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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