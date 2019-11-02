2019-11-02T13:03:02+03:00
Общество

В Мурманске проходит первый чемпионат мира по спортивному «Брэйн рингу»

В столицу Заполярья уже съехались знатоки из самых разных стран
Наталья ЛОБАНОВА
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Победителей турнира наградят медалями и кубками, выполненными в стилистике северного сияния. Фото: vk.com/brain_ring_tvПобедителей турнира наградят медалями и кубками, выполненными в стилистике северного сияния. Фото: vk.com/brain_ring_tv
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На этих выходных, 2 и 3 ноября, в Мурманске проходит I Чемпионат мира по спортивной версии игры «Брэйн ринг». Суть состязаний в том, что нужно правильно отвечать на вопросы и делать это быстрее соперников.

В чемпионате принимают участие 28 команд из России, Германии, Эстонии, Израиля, Армении, Азербайджана, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, Франции, Молдовы и Нидерландов. И целых четыре коллектива выступают за Мурманскую область.

– Турнир вызвал небывалый ажиотаж, причем не только у команд, но и у зрителей, – отметил председатель оргкомитета турнира Александр Рубин. – Финальный этап чемпионата будет транслироваться на видеохостинге «YouTube», а также пройдет прямой эфир во всех популярных соцсетях.

Каждая команда-участник чемпионата получит в подарок банку варенья из самой вкусной северной ягоды – морошки и набор открыток талантливых мурманских художников. Победителей турнира наградят медалями и кубками, выполненными по индивидуальному дизайну в стилистике северного сияния.

Подробная информация о турнире, а также ссылка на прямую трансляцию находится в официальной профиле интеллектуальной игры «Брэйн-ринг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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