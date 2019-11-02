2019-11-02T12:17:16+03:00
Общество

В Мурманске из окна девятиэтажного дома выпала девушка

К сожалению, северянка не выжила
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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ЧП произошло поздно вечером на улице Подгорной. Фото: vk.com/murmansk_dtpЧП произошло поздно вечером на улице Подгорной. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Еще вчера днем, 1 ноября, в Мурманске вызывали скорую помощь мужчине, упавшему с высоты 5-6 этажа дома №5/2 на улице Ушакова. Он вылез через окно и попытался спуститься, однако, не удержался и полетел вниз, получив серьезные травмы.

Но не прошло и суток, как в столице Заполярья произошло еще одно ЧП. В этот же день, в 12-м часу ночи, из окна многоэтажного дома №54 на улице Подгорной выпала девушка. О происшествии написали в соцсетях. К сожалению, здесь лишь травмами дело не обошлось – северянка оказалась мертва.

- Следователь выехал на место происшествия. Ночью было обнаружено тело девушки с повреждениями, характерными для падения с высоты. Сейчас устанавливается личность погибшей и обстоятельства произошедшего, - пояснила «КП» старший помощник Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

На данный момент проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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