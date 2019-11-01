Северяне могут поддержать лучшего полицейского Мурманской области в финале конкурса «Народный участковый-2019»

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-01T18:12:04+03:00

Отдать голос за нашего земляка уже можно на сайте "Комсомолки". Фото: из личного архива Александра Старинина.

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1 ноября стартовал заключительный этап конкурса «Народный участковый-2019», в котором россияне выберут самого лучшего стража порядка из кандидатов 84 регионов России. Отдать свой голос за понравившегося полицейского может любой желающий до 10 ноября с помощью своего аккаунта в социальных сетях. Проголосовать можно на сайте издательского дома «Комсомольская правда».

Мурманскую область в финале состязания будет представлять старший лейтенант полиции из Мончегорска Александр Старинин - победитель регионального этапа. В Заполярье участковый охраняет покой северян уже 11 лет. Местные жители доверяют блюстителю порядка и обращаются к нему со своими проблемами и трудностями.

Все накрутки будут автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

Главный победитель конкурса отправится 15 ноября в Москву и получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от нового «УАЗ-Патриот». Награждение состоится в преддверии Дня участковых уполномоченных полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU