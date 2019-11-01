Фонд поддержки животных отметит свое 10-летие в сквере в Мурманске

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-01T16:53:18+03:00

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Вот уже десять лет волонтеры Фонда поддержки животных «Ищу Человека» без устали спасают собак, кошек и другую живность, оказавшуюся в трудной ситуации. Свой день рождения по традиции зоозащитники отметят в сквере на улице Ленинградской в Мурманске.

- Хотим поделиться с горожанами своими наивкуснейшим именинным пирогом с чаем и задуть свечи, а заодно познакомить мурманчан с подопечными, которые сейчас ищут добрые руки. Будем ждать всех не равнодушных 2 ноября с 14:00 до 15:30, - сообщили о предстоящем мероприятии в своей группе волонтеры.

На юбилей Фонду-имениннику можно подарить корм и лакомства для собак и кошек, амуницию и предметы для содержания хвостатых, медикаменты и витамины, игрушки и средства по уходу. А еще оказать посильную финансовую помощь, которая пойдет на оплату лечения братьев меньших в ветклинике.

ИСТОЧНИК KP.RU