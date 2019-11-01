2019-11-01T16:51:54+03:00
Общество

Онкобольную из Заполярного перевезли в больницу Мурманска на вертолете после резонанса в соцсетях

Тяжелобольной северянке теперь окажут необходимую помощь
Наталья ЛОБАНОВА
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Маму и сына вертолетом транспортировали в областную больницу.Маму и сына вертолетом транспортировали в областную больницу.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Член Совета при президенте по правам человека Екатерина Винокурова поделилась в своем аккаунте на Facebook тревожной информацией, что тяжелобольная жительница Заполярного столкнулась с проблемами в медицине Заполярья.

- В больнице города Заполярный онкобольной женщине в тяжелом состоянии не могут толком оказать медицинскую помощь, кроме капельниц. Нужно отправить северянку в Мурманскую областную больницу, вызвать в Заполярный реанимобиль и довезти, пока она не умерла, - пишет Екатерина Винокурова.

Об этом случае общественница узнала от сына женщины, который приехал из Москвы, чтобы позаботиться о маме.

- Моя мать может скончаться не от онкологии, а потому, что скорая ее не везет в больницу из-за страха, что она умрет прямо в машине. Медики сделали ей обезболивающий укол и уехали, сказав, что оказали всю помощь. У мамы передозировка химиопрепаратами и обезвоживание организма, могут отказать почки, - рассказывает в Facebook пользователь Vasily Vurt.

К счастью, ситуацию в свои руки уже взяли региональные власти. 31 октября к сыну и тяжелобольной женщине приехала замминистра здравоохранения Мурманской области. И уже сегодня вертолетом их транспортировали в областной центр.

- За нами приехали. Мама сейчас в сознании, пьет смесь и воду, - поделился Vasily Vurt в своем аккаунте.

Остается надеяться, что теперь северянке окажут всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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