В Коле объявили войну автохламу

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-01T16:18:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На первый взгляд жителям Колы, окна чьих квартир выходят на берега реки Туломы и Кольского залива, необычайно повезло – вид из окна открывается шикарный. Правда, если смотреть только на водные просторы и пейзажи за ними. Опускать глаза вниз категорически не стоит, если не хотите испортить впечатление. Дело в том, что еще в конце 90-х годов прошлого века на берегу Туломы образовалась автосвалка, которая за эти годы разрослась.

- Коляне уже давно жалуются на скопившейся на берегу Туломы автохлам. Однако до недавних пор у нас не было полномочий вмешаться в ситуацию. Но после объединения администраций, мы обязательно решим эту проблему, - рассказали в администрации Кольского района.

В конце 90-х годов администрация города выделила участок на улице Красноармейской ООО «Селена» под шиномонтажную мастерскую, и вскоре производственные боксы обросли горами автохлама. Позже ситуация повторилась и у дома № 9 по проспекту Защитников Заполярья. Берега водоемов «украсили» насквозь проржавевшие покореженные «железные кони», безнадежно испортившие облик города.

- Подобные стоянки необходимо вынести за черту города – автохлам не должен портить облик районного центра, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Необходимо проверить, не находятся ли автосвалки в водоохраной зоне. Также направим запросы во все контролирующие инстанции с просьбой обязать владельцев этих объектов перенести накопленное «имущество» за черту города.

ИСТОЧНИК KP.RU