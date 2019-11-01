В Мурманске из окна многоэтажного дома выпал мужчина
ЧП произошло днем 1 ноября в Мурманске. С одного этажей дома №5/2 на улице Ушакова упал мужчина.
Как уточнили "КП" в пресс-службе УМВД Мурманской области, северянин выжил, но получил слишком тяжелые травмы и был госпитализирован.
Беда произошла на глазах у очевидцев. Они видели, как молодой мужчина, словно Человек-паук, карабкается по балконам многоэтажного здания, хватаясь руками за декоративные металлические элементы. Так он хотел спуститься вниз. В какой-то момент он не удержался и полетел вниз. Прохожие сразу вызвали скорую к неподвижному мужчине. По предварительной версии, падение произошло с высоты 5-6 этажа.
На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в сентябре из окна больницы в Кировске выпал пациент. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. По данной трагедии проводится проверка.
В Мурманске мужчина упал с шестого этажа многоэтажного дома.Видео: vk.com/murmansk_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU