В Мурманске наркоман напал на пенсионерку с перцовым баллончиком и украл сумку

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-01T15:28:42+03:00

Мужчина признался, что ему нужны были деньги на покупку запрещенных веществ

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Наркозависимые помимо пагубного влияния на свою жизнь могут позволить себе испортить чужую. Например, ограбить посреди улицы прохожего, чтобы добыть деньги на дозу. Такая ситуация произошла в Мурманске.

В полицию города обратилась 63-летняя северянка. Она сообщила, что ее ограбили на улице Гаджиева. По словам пенсионерки, к ней неожиданно подошел мужчина и брызнул в глаза перцовым баллончиком. После этого вырвал из рук сумку, в которой лежали мобильник, документы, банковская карта и полторы тысячи рублей.

Полицейские установили, что сначала злоумышленник спрятался во дворах улицы Хлобыстова. Но задержать похитителя по горячим следам не удалось.

- Чтобы найти нарушителя, составили фоторобот, обходили квартиры, искали свидетелей и очевидцев, изучали территорию вокруг места происшествия. В результате был задержан подозреваемый. Им оказался безработный, ранее судимый за кражи 28-летний молодой человек. Он признался в нападении на пенсионерку и рассказал, что деньги ему понадобились для покупки наркотиков. Украденную сумку нашли на козырьке подъезда одного из домов в Ленинском районе, документы и банковскую карту изъяли в ходе обыска, - уточнили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU