2019-11-01T13:48:24+03:00
Происшествия

Овощной склад в Мурманске тушили пять часов

Огонь охватил 600 квадратных метров хозпостройки
Елена МОЛОДЦОВА
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Огонь уничтожил все овощи, хранящиеся на складе. Фото: МЧС по Мурманской областиОгонь уничтожил все овощи, хранящиеся на складе. Фото: МЧС по Мурманской области
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Пять часов понадобилось огнеборцам Мурманска справится с пожаром, который охватил овощной склад в промзоне Мурманска. Напомним, сообщение о возгорании хозпостройки на улице Свердлова, 27 поступило в МЧС в 8:11. Пожарные прибыли незамедлительно и, проведя разведку, повысили ранг ЧП до «1 бис» - к тому моменту пламя хозяйничало на площади 200 квадратных метров. Укрощать разгулявшуюся стихию пришлось 45 огнеборцам и 20 единицам техники. Но, несмотря на все усилия, огонь смог распространиться на 600 квадратных метров. В итоге с ним удалось справиться.

- В 10:25 была объявлена локализация пожара, а в 13:15 был дан отбой рангу «1 бис» и сообщили о ликвидации возгорания. Сейчас на месте идет разбор конструкций и их проливка, - отметил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

В соцсетях пользователи уже практикуются в остроумие, рассуждая об запеченных и тушенных овощах, а заодно прогнозируя их подорожание в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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