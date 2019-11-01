Мурманск установил суточный рекорд по холоду

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-01T14:18:34+03:00

Глядишь за окно и не веришь, что по календарю еще осень. Фото: vk.com/pogoda51

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Эта осень в Заполярье удивляет северян. Глядишь за окно и кажется, что уже, как минимум, январь или февраль.

Официальные данные с метеостанций подтверждают - зима обосновалась в регионе.

- Минимальная температура за ночь в Мурманске была -20.3. Это ниже предыдущего рекорда холода для 1 ноября (-19.4 в 1926 году), - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Помимо этого в области едва не зафиксировали первые этой зимней осенью - 30: ночью в аэропорту в Мурмашах было -28.5. Еще один суточный рекорд установил Янискоски -26.8 (ранее 1 ноября 1992 года было -25.5). В историю войдет не только ноябрь, но и октябрь.

- 31 октября мы впервые в 21 веке взяли -15 в октябре. Последний раз мы преодолевали эту планку в 1968 году, когда 26 октября температура опустилась до -21.2 (данное значение по сей день является рекордом всего месяца). В 21 час температура на метеостанции опустилась до -15.2. Среднесуточная составила -12.1, что на 10 градусов ниже нормы. До суточного рекорда для 31 октября мы не дотянулись, он установлен в далеком 1926 году и составляет -18.5, - подытоживает "Погода в Мурманске".

ИСТОЧНИК KP.RU