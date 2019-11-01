Жители Мурманской области больше любят мариновать помидоры, чем огурцы
Прошла активная пора, когда банки, соль и сахар сметают с прилавков магазинов, потому что пора заготавливать на зиму дары леса и огородов. Когда закрутки и засолки уже готовы, "Яндекс" провел исследование по регионам, что же их жители хотят запасти в кладовых и холодильниках.
Для этого были проанализированы запросы с августа по середину октября на тему, как что-нибудь засолить или замариновать, засушить или заморозит. Для начала эксперты выяснили, что интерес россиян к закруткам снизился на 7%. Объяснить это смогли холодным летом: урожай меньше - и солить нечего.
- Самые популярные заготовки во всей стране — разнообразно обработанные огурцы и помидоры, причем в большинстве регионов по числу запросов побеждает помидор. Чем восточнее, тем сильнее позиции огурца, - говорится в исследовании.
К слову, в Мурманской области тоже больше любят помидоры. И это единственное упоминание нашего региона среди рейтингов "Яндекса". Интерес северян к заготовкам на зиму один из самых низких в стране. Это и не удивительно: с нашим летом или ничего не вырастает, или так мало, что проще сразу съесть.
ИСТОЧНИК KP.RU