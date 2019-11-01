«Проход открыт»: В Апатитах убрали забор на дорожке, ведущей из парка

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-01T12:15:57+03:00

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Организовать новый пешеходный переход оказалось не так уж и трудно. Надо было всего лишь подумать о людях. В Апатитах забор, перегораживающий выход из парка на улице Московской, исчез также быстро, как и появился. Напомним, власти поставили ограждение на популярной среди горожан тропинке, объяснив это безопасностью горожан на дороге. Надо отдать должное, что, несмотря на сравнительно небольшую интенсивность движения на улице Московской, аварии с участием пешеходов здесь все же случались.

Однако в ответ на такую заботу власти получили прытко перемахивающую через забор молодежь и общественное негодование в социальных сетях, которое пришлось обсуждать на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Тогда глава администрации Николай Бова пообещал исправить ситуацию в течение двух недель, но рабочие справились раньше.

- На данном участке организован пешеходный переход: установлены соответствующие знаки и обеспечена видимость, а выход из парка открыли. Разметка будет нанесена следующим летом, - отметила заместитель директора Управления городским хозяйством Апатитов Наталья Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU