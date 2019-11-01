2019-11-01T11:45:14+03:00
Общество

Правительство компенсирует перевозчику убытки на ночной маршрут Мурманск – Аэропорт

Расписание изменится, когда воздушная гавань перейдет на зимний режим работы
Елена МОЛОДЦОВА
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Субсидировать убудт только ночные рейсы 106-х маршруток. Фото: fotobus.msk.ruСубсидировать убудт только ночные рейсы 106-х маршруток. Фото: fotobus.msk.ru
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Одним из первых решений, которое принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис, приехав править Заполярьем, стало возрождение ночных автобусов в аэропорт «Мурманск». Сначала микроавтобусы делали по два рейса в темное время суток в одну сторону, а потом стали курсировать каждый час.

- Как показывает практика, ночью мало, кто пользуется автобусом №106 (Н), и перевозчик стал нести убытки. Тем не менее, люди ездят. Учитывая социальную значимость маршрута, было решено его субсидировать. Подчеркну, речь идет исключительно о ночных рейсах, - рассказал «КП» и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Виталий Осин.

С 1 ноября маршрутки №106(Н) будут курсировать по ставшему уже привычным расписанию: с отправлением от железнодорожного вокзала города Мурманска в 0:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 и из аэропорта «Мурманск» отправления 1:00, 2:45, 4:00, 5:00. Правда, вскоре оно все же может поменяться, поскольку главная воздушная гавань Заполярья перейдет на зимний режим работы и расписание ночных маршруток будет синхронизировано с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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