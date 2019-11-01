Неизвестные от имени заместителя губернатора Мурманской области просят денег

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-01T11:12:22+03:00

Денег у предприятий Мурманской области просили не так много. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Печать, подпись, официальный бланк. Все это не указывает на то, что документ подлинный. На практике это поняли в нескольких предприятиях Мурманской области. Туда пришло письмо за подписью заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина.

- В нем просят оказать финансовую поддержку некой компании, зарегистрированной в Москве. Данное письмо является фиктивным, бланк и подпись имеют явные признаки подделки. Заявление о данном факте направлено в правоохранительные органы. Просим всех руководителей предприятий быть бдительными и не реагировать на данное обращение, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

В тексте письма есть такие фразы, как "благотворительная поддержка основных общественно значимых мероприятий Мурманской области", "острый дефицит регионального и муниципального бюджетов". Деньги якобы нужны для компании, которая выиграла конкурс по реализации программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг". Просят не так много - 31 940,64 рубля.

Полиции предстоит найти авторов внесшей смуту бумаги. Им может грозить статья за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU