Мурманский спектакль «Дюймовочка» победил на международном фестивале

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-01T09:55:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республике Коми состоялся IV Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся». Восемь театров кукол из России и стран СНГ продемонстрировали в Сыктывкаре 27 спектаклей. Постановки члены жюри оценивали в 12 номинациях.

Наши мурманские артисты не остались в стороне - спектакль «Дюймовочка» получил высшую награду фестиваля. В Мурманский областной театр кукол актеры привезли диплом «За лучший спектакль». Выступление северян прошло на «ура» и очень понравилось юным зрителями.

Спектакль «Дюймовочка» поставлен по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена режиссером Светланой Озерской из Санкт-Петербурга. Художник-постановщик – Андрей Запорожский, художник-аниматор – Юрий Мокиенко. Музыкальное сопровождение для «Дюймовочки» написал наш соотечественник - мурманский композитор Петр Макаров.

Не удивительно, почему дети в зале тепло приняли мурманскую постановку: в «Дюймовочке» используется современная компьютерная графика, а также теневые куклы. Все это позволяет увидеть постановку с новой, необычной стороны и погрузиться в волшебство сказочного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU