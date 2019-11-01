Северянин "подарил" мошенникам больше 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-01T10:52:22+03:00

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Мошенники продолжают разводить на деньги доверчивых северян. Орудуют злоумышленники по старой схеме: звонят и обещают огромные выплаты в качестве компенсации за купленную ранее некачественную продукцию. Настораживает в этой правдоподобной сказке только то, что для получения денег нужно перевести на счет пару сотен тысяч рублей из своего кармана. И в этот раз в полицию Мурманска обратился местный житель. 54-летний мужчина заявил о хищении крупной суммы денег.

- Потерпевший рассказал, что недавно ему позвонил неизвестный мужчина. На том конце провода сообщили, что по решению московского суда северянину полагается компенсация. За купленные ранее бракованные медицинские товары мужчине пообещали выплатить 14 миллионов рублей. Только чтобы получить деньги, следует для начала внести 185 тысяч рублей для открытия банковского счета, оплаты госпошлины и других манипуляций. Мошенник заверил, что продукция опасна для жизни и здоровья, а также, что вложенные тысячи вернутся на карту северянина, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Когда потерпевший перевел кругленькую сумму, дозвониться до абонента не получилось. Мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишение свободы. Телефонные номера мошенников оказались зарегистрированы в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU