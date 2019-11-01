В Мурманской области два министра вышли на пенсию

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-01T09:30:42+03:00

А у главы комитета по культуре и искусству закончился срок контракта

Изменить размер текста: A A

В начале этой недели губернатор Андрей Чибис представил новую структуру правительства Мурманской области и руководителей министерств и комитетов. Правда, не во всех ведомствах произошли назначения.

Например, без главы пока министерство образования и науки. Андрей Владимирович сразу пояснил, что Ирина Ковшира, которая встала у руля в ноябре 2018 года, больше не будет министром. Кто придет ей на смену - узнаем в ближайшее время. А пока на сайте правительства появилось постановление, по которому Ирина Александровна ушла по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию.

Такая же официальная причина ухода министра имущественных отношений Олега Мазунова. Его ведомство упразднили, функции перешли к министерству экономического развития.

Также из правительства уходит Сергей Ершов, глава комитета по культуре и искусству, которое теперь стало министерство. Как указано в соответствующем постановлении, у него закончился срок действия срочного служебного договора. Ведомство теперь возглавил Евгений Гоман.

ИСТОЧНИК KP.RU